В начале недели должны рассмотреть назначение Чурия на должность заместителя главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В понедельник, 6 июля совет Национального банка Украины рассмотрит вопрос о назначении Олега Чурия на второй срок на должность заместителя председателя Национального банка Украины. Об этом во время брифинга заявил председатель Национального банка Украины (2018-2020 годов) Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
“Во вторник 30 числа было заседание совета Национального банка, заблаговременно за 10 дней, как предусмотрено регламентом я подал предложение о назначении Чурия Олега (заместитель председателя Нациолнального банка — ред.) на второй срок, поскольку срок его каденции заканчивается 10 июля этого года, однако совет отказался включить этот вопрос в повестку дня, и он не был рассмотрен”, — отметил он.
Кроме того, по его словам, руководствуясь статьей о Национальном банке, он в тот же день инициировал провести такое заседание, назначенное на 6 число, на понедельник.
“Пакет документов подан, председатель совета Национального банка назначил такое заседание. Я считаю и надеюсь, что председатель совета Национального банка проведет заседание и Олег Евгеньевич будет назначен на второй срок”, — добавил Смолий.
Напомним, как заявил Смолий, на Национальный банк Украины давили с целью принятия решений по неконтролируемой печати денег для правительства и навертывания инфляции под заложенные в бюджет цифры.