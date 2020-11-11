На початку 2021 року “Слуги народу” планують змінювати Виборчий кодекс - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У ВР проаналізують статті Виборчого кодексу, які викликали найбільше помилок у проведенні виборів і на початку 2021 року будуть їх виправляти. Про це УНН розповів голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієкно.
“Плануємо проаналізувати статті кодексу, які викликали найбільше помилок і порушень у проведенні виборів на всіх етапах і на початку року ініціювати робочу групу, яка внесе ці висновки у вигляді законопроекту”, — повідомив Корнієнко.
Нагадаємо, як заявив Корнієнко раніше, Верховна Рада працюватиме над вдосконаленням виборчої системи і звернеться до Центральної виборчої комісії щодо напрацювання бази помилок, які треба усунути у Виборчому кодексі.
Як повідомляв УНН раніше, спостерігачі ОБСЄ розкритикували українську владу через те, що деякі зміни вносились до Виборчого кодексу напередодні виборів, що суперечить міжнародній практиці.