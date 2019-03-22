На плоту з пінопласту в Україну ввезли понад 5 тис. пачок контрабандних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Одещині правоохоронці затримали українців, які нелегально переправляли в Україну сигарети з Молдови. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, передає УНН.
"Декілька осіб в темний час доби за допомогою саморобного плавзасобу, виготовленого з пінопласту, по каналу Кучурганського водосховища переправляли пакунки з сигаретами з сусідньої Молдови. Біля берега на території України на них чекав автомобіль, в який ділки завантажували нелегальний вантаж", - йдеться у повідомленні.
При спробі затримання правопорушники вдалися до втечі, але згодом правоохоронці затримали водія автівки. Ним виявився 22-річний українець, житель прикордоння.
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Чоловік був притягнений до відповідальності, а сигарети у загальній кількості 5250 пачок, попередньо оцінені у 50 тисяч гривень, правоохоронці вилучили.
Тривають заходи по встановленню усіх причетних до протиправної діяльності осіб.
Нагадаємо, у паливному баку мікроавтобуса намагались перевезти партію контрабандних цигарок.