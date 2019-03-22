У паливному баку мікроавтобуса намагались перевезти партію контрабандних цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Під час огляду мікроавтобуса “Mercedes”, у пункті пропуску “Тиса”, прикордонники виявили у паливному баку 430 пачок контрабандних цигарок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“О першій годині ночі у пункті пропуску „Тиса“ під час огляду мікроавтобуса „Mercedes“ правоохоронці виявили спеціально облаштований тайник. У ньому 32-річний українець намагався поза прикордонно-митним контролем вивезти до країн Європи чималу партію сигарет”, — йдеться у повідомленні.
У паливному баку було вирізано отвір, де був прихований контрабандний тютюн. Прикордонникам демонтували паливний бак, щоб отримати доступ до тайника, у якому виявили 430 пачок сигарет.
Співробітниками ДФС вилучено мікроавтобус і цигарки. Чоловік зазнав збитків на загальну суму майже 300 тисяч гривень.
Нагадаємо, контрабандою психотропних засобів займалися двоє жителів Львівщини, які входили до складу міжнародного злочинного угрупування.