В топливном баке микроавтобуса пытались перевезти партию контрабандных сигарет

"В час ночи в пункте пропуска "Тиса" при осмотре микроавтобуса "Mercedes" правоохранители обнаружили специально оборудованный тайник. В нем 32-летний украинец пытался вне погранично-таможенного контроля вывезти в страны Европы большую партию сигарет", - говорится в сообщении.

В топливном баке было вырезано отверстие, где был скрыт контрабандный табак. Пограничникам демонтировали топливный бак, чтобы получить доступ к тайнику, в котором обнаружили 430 пачек сигарет.

Сотрудниками ГФС изъято микроавтобус и сигареты. Мужчина понес убытки на общую сумму почти 300 тысяч гривен.

Напомним, контрабандой психотропных средств занимались двое жителей Львовской области, которые входили в состав международной преступной группировки.



