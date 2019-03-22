На плоту из пенопласта в Украину ввезли более 5 тыс. пачек контрабандных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Одесской области правоохранители задержали украинцев, которіе нелегально переправляли в Украину сигареты из Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.
"Несколько человек в темное время суток с помощью самодельного плавсредства, изготовленного из пенопласта, по каналу Кучурганского водохранилища переправляли пакеты с сигаретами из соседней Молдовы. У берега на территории Украины их ждал автомобиль, в который дельцы загружали нелегальный груз", - говорится в сообщении.
При попытке задержания преступники прибегли к бегству, но впоследствии правоохранители задержали водителя автомобиля. Им оказался 22-летний украинец, житель приграничной территории.
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Мужчина был привлечен к ответственности, а сигареты в общем количестве 5250 пачек, предварительно оцененные в 50 000 гривен, правоохранители изъяли.
Продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.
Напомним, в топливном баке микроавтобуса пытались перевезти партию контрабандных сигарет.