На півночі Британіі сталася величезна пожежа в історичній будівлі видавництва Hotspur Press

У центрі Манчестера спалахнула потужна пожежа в будівлі колишнього видавництва Hotspur Press – історичного Медлокського млина віком у 223 роки. Про це повідомляють BBC та Manchester Evening News, передає УНН.

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Як повідомляє BBC, інцидент стався 23 червня, близько 17:00 за Гринвічем (20:00 за київським часом), що призвело до скасування поїздів через станцію Манчестер‑Оксфорд‑роуд.

Пожежа охопила три поверхи історичної будівлі. Людей евакуювали з вежі після поширення інтенсивного полум’я.

У свою чергу Manchester Evening News зазначає: це одна з найстаріших будівель міста, що зазнала обвалення внаслідок пожежі у понеділок вдень, густий дим бачили за багато миль.

Пожежники наполегливо працювали протягом ночі, щоб загасити пожежу. У пік пожежі на місці події в теплих та вологих умовах працювало понад 20 пожежних машин, дві авіаційні одиниці та понад 100 пожежників – повідомили рятувальники.

Через полум’я на балконах сусідніх багатоповерхівок вогонь поширився на кілька балконів двох багатоповерхівок за адресою Кембридж‑стріт, 1, і ми прийняли рішення евакуювати всіх мешканців. Пожежники невпинно працювали, щоб усі мешканці безпечно вибралися з будівель, і немає жодних повідомлень про проблеми зі здоров’ям мешканців – додали рятувальники.

Невдовзі, після 21:00 серйозний інцидент було ліквідовано.

Усі, хто залишився без притулку, отримали ночівлю від міської ради Манчестера. Пожежники готуються до подальших дій. Вранці до бригад приєднаються фахівці з пожежної безпеки, щоб розпочати розслідування причини пожежі, а також оцінити ступінь пошкодження конструкції будівлі.

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