На півночі Британіі сталася величезна пожежа в історичній будівлі видавництва Hotspur Press
Київ • УНН
У Манчестері спалахнула потужна пожежа в історичній будівлі Медлокського млина, якій 223 роки. Вогонь охопив три поверхи, що призвело до евакуації людей та скасування поїздів.
У центрі Манчестера спалахнула потужна пожежа в будівлі колишнього видавництва Hotspur Press – історичного Медлокського млина віком у 223 роки. Про це повідомляють BBC та Manchester Evening News, передає УНН.
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Як повідомляє BBC, інцидент стався 23 червня, близько 17:00 за Гринвічем (20:00 за київським часом), що призвело до скасування поїздів через станцію Манчестер‑Оксфорд‑роуд.
Пожежа охопила три поверхи історичної будівлі. Людей евакуювали з вежі після поширення інтенсивного полум’я.
У свою чергу Manchester Evening News зазначає: це одна з найстаріших будівель міста, що зазнала обвалення внаслідок пожежі у понеділок вдень, густий дим бачили за багато миль.
Пожежники наполегливо працювали протягом ночі, щоб загасити пожежу. У пік пожежі на місці події в теплих та вологих умовах працювало понад 20 пожежних машин, дві авіаційні одиниці та понад 100 пожежників
Через полум’я на балконах сусідніх багатоповерхівок вогонь поширився на кілька балконів двох багатоповерхівок за адресою Кембридж‑стріт, 1, і ми прийняли рішення евакуювати всіх мешканців. Пожежники невпинно працювали, щоб усі мешканці безпечно вибралися з будівель, і немає жодних повідомлень про проблеми зі здоров’ям мешканців
Невдовзі, після 21:00 серйозний інцидент було ліквідовано.
Усі, хто залишився без притулку, отримали ночівлю від міської ради Манчестера. Пожежники готуються до подальших дій. Вранці до бригад приєднаються фахівці з пожежної безпеки, щоб розпочати розслідування причини пожежі, а також оцінити ступінь пошкодження конструкції будівлі.
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