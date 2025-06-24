На севере Британии произошел крупный пожар в историческом здании издательства Hotspur Press

В центре Манчестера вспыхнул мощный пожар в здании бывшего издательства Hotspur Press – исторической Медлокской мельнице возрастом 223 года. Об этом сообщают BBC и Manchester Evening News, передает УНН.

Детали

Как сообщает BBC, инцидент произошел 23 июня, около 17:00 по Гринвичу (20:00 по киевскому времени), что привело к отмене поездов через станцию Манчестер-Оксфорд-роуд.

Пожар охватил три этажа исторического здания. Людей эвакуировали из башни после распространения интенсивного пламени.

В свою очередь Manchester Evening News отмечает: это одно из старейших зданий города, которое обрушилось в результате пожара в понедельник днем, густой дым был виден за много миль.

Пожарные упорно работали в течение ночи, чтобы потушить пожар. В пик пожара на месте происшествия в теплых и влажных условиях работало более 20 пожарных машин, две авиационные единицы и более 100 пожарных – сообщили спасатели.

Из-за пламени на балконах соседних многоэтажек огонь распространился на несколько балконов двух многоэтажек по адресу Кембридж-стрит, 1, и мы приняли решение эвакуировать всех жильцов. Пожарные неустанно работали, чтобы все жильцы безопасно выбрались из зданий, и нет никаких сообщений о проблемах со здоровьем жильцов – добавили спасатели.

Вскоре, после 21:00 серьезный инцидент был ликвидирован.

Все, кто остался без крова, получили ночлег от городского совета Манчестера. Пожарные готовятся к дальнейшим действиям. Утром к бригадам присоединятся специалисты по пожарной безопасности, чтобы начать расследование причины пожара, а также оценить степень повреждения конструкции здания.

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