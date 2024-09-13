На півдні вночі збили 20 "шахедів", ворог атакував Одещину балістикою - ПвК "Південь"
Київ • УНН
Протиповітряна оборона України знищила 20 ударних дронів "Shahed" на Одещині та Миколаївщині. Ворог атакував Одещину балістичною ракетою з Криму.
Протиповітряна оборона знищила 20 ворожих ударних дронів типу "Shahed" в Одеській та Миколаївські областях, російські війська атакували Одещину балістичною ракетою, повідомили у п'ятницю у повітряному командуванні "Південь" у Facebook, пише УНН.
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"Уночі 13 вересня 2024 року протиповітряною обороною півдня України збито 20 ударних безпілотників "Shahed-136/131", з яких 16 на Одещині та 4 на Миколаївщині", - ідеться у повідомленні.
Упродовж дня, 12 вересня 2024 року, як вказано, знищено чотири розвідувальні БпЛА "ZALA" та один "Орлан-10", а також чотири ударні дрони "Ланцет".
"Російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", - повідомили у ПвК "Південь".
рф вночі атакувала дронами Одесу та район: через падіння уламків постраждав 74-річний чоловік, є пошкодження 13.09.24, 09:12 • 29205 переглядiв