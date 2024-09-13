На юге ночью сбили 20 "шахедов", враг атаковал Одесскую область баллистикой - ВК "Юг"

Противовоздушная оборона уничтожила 20 вражеских ударных дронов типа «Shahed» в Одесской и Николаевской областях, российские войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, сообщили в пятницу в воздушном командовании «Юг» в Facebook, пишет УНН.

Детали

«Ночью 13 сентября 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбито 20 ударных беспилотников «Shahed-136/131», из которых 16 в Одесской области и 4 на Николаевщине», - говорится в сообщении.

В течение дня, 12 сентября 2024 года, как указано, уничтожено четыре разведывательных БпЛА «ZALA» и один «Орлан-10», а также четыре ударных дрона «Ланцет».

«Российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма», - сообщили в ПвК „Юг“.

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