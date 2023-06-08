На півдні "відмінусували" два російські безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Українські захисники на півдні України знищили два російські безпілотники, повідомили в повітряному командуванні "Південь", пише УНН.
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"Протягом 7 червня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 1 БпЛА "Орлан-10" та 1 ударний БпЛА “Ланцет”, - повідомили у командуванні.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 212 760 осіб, 3891 танка та сотень одиниць військової техніки.