На юге "отминусовали" два российских беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Украинские защитники на юге Украины уничтожили два российских беспилотника, сообщили в воздушном командовании "Юг", пишет УНН.
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"В течение 7 июня силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен 1 БпЛА "Орлан-10" и 1 ударный БпЛА “Ланцет”, - сообщили в командовании.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 212 760 человек, 3891 танка и сотен единиц военной техники.