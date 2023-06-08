На юге "отминусовали" два российских беспилотника

Цитата

"В течение 7 июня силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен 1 БпЛА "Орлан-10" и 1 ударный БпЛА “Ланцет”, - сообщили в командовании.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 212 760 человек, 3891 танка и сотен единиц военной техники.