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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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На юге "отминусовали" два российских беспилотника

Киев • УНН

 • 176246 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Украинские защитники на юге Украины уничтожили два российских беспилотника, сообщили в воздушном командовании "Юг", пишет УНН.

На юге "отминусовали" два российских беспилотника

Цитата

"В течение 7 июня силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен 1 БпЛА "Орлан-10" и 1 ударный БпЛА “Ланцет”, - сообщили в командовании.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 212 760 человек, 3891 танка и сотен единиц военной техники.

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