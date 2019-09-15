На півдні Аляски стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У південній частині американського штату Аляска у суботу, 14 вересня, стався землетрус магнітудою 5,4. Про це передає УНН із посиланням на “Сіньхуа”.
“Землетрус магнітудою 5,4 стався поблизу Акутан — регіону в південній частині американського штату Аляска в суботу о 13:25 за Гринвічем”, — йдеться в повідомленні.
Епіцентр землетрусу глибиною 73,06 км був зафіксований за координатами 53,9819 градуса північної широти і 165,9177 градуса західної довготи.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,7 стався у вівторок, 10 вересня, біля берегів американського штату Аляска.