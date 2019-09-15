На юге Аляски произошло мощное землетрясение

"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле Акутан - региона в южной части американского штата Аляска в субботу в 13:25 по Гринвичу", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения глубиной 73,06 км был зафиксирован по координатам 53,9819 градуса северной широты и 165,9177 градуса западной долготы.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник, 10 сентября, у берегов американского штата Аляска.