На південному заході України повітряна тривога: на Закарпатті попередили про загрозу балістики
Київ • УНН
У Закарпатській області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Т.в.о. голови ОВА Мирослав Білецький закликав не ігнорувати тривогу, тривога також оголошена в інших південно-західних областях.
Т.в.о. голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив про повітряну тривогу в Закарпатській області і загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, пише УНН.
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"Загроза застосування балістичного озброєння. Повітряну тривогу не ігноруйте", - написав Білецький у Telegram.
Додамо, повітряна тривога оголошена у тому числі у низці областей на південному заході.
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