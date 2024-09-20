На юго-западе Украины воздушная тревога: на Закарпатье предупредили об угрозе баллистики
Киев • УНН
В Закарпатской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. В.и.о. председателя ОВА Мирослав Билецкий призвал не игнорировать тревогу, тревога также объявлена в других юго-западных областях.
Вр.и.о. главы Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил о воздушной тревоге в Закарпатской области и угрозе применения врагом баллистического вооружения, пишет УНН.
Детали
"Угроза применения баллистического вооружения. Воздушную тревогу не игнорируйте", - написал Билецкий в Telegram.
Добавим, воздушная тревога объявлена в том числе в ряде областей на юго-западе.
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