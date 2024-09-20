На юго-западе Украины воздушная тревога: на Закарпатье предупредили об угрозе баллистики

Вр.и.о. главы Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил о воздушной тревоге в Закарпатской области и угрозе применения врагом баллистического вооружения, пишет УНН.

Детали

"Угроза применения баллистического вооружения. Воздушную тревогу не игнорируйте", - написал Билецкий в Telegram.

Добавим, воздушная тревога объявлена в том числе в ряде областей на юго-западе.

"Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская области – ракетная опасность!" - указали в ВС ВСУ в Telegram.

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