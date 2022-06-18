На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На Південнобузькому напрямку противник намагається вдосконалювати інженерне обладнання передових позицій та мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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“На Південнобузькому напрямку, з метою стримування наших військ, ворог обстрілював із артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополине. Одночасно, противник намагається вдосконалювати інженерне обладнання передових позицій та мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець”, — йдеться в повідомленні.
Додамо
На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи, планує прокладання додаткових залізничних гілок.