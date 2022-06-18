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На Южнобужском направлении оккупанты пытаются минировать опасные участки вдоль реки Ингулец - Генштаб

Киев • УНН

 • 115377 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. На Южнобужском направлении противник пытается совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Цитата

“На Южнобужском направлении, с целью сдерживания наших войск, враг обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Одновременно, противник пытается совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец”, — говорится в сообщении.

Добавим

На Харьковском направлении враг пытается не допустить выхода Сил обороны на государственную границу Украины и в тыл российской группировки войск, что действует на Славянском направлении. С целью восстановления маршрутов поставки через железнодорожные путепроводы, планирует прокладку дополнительных железнодорожных ветвей.

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