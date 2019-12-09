На під’їздах до Києва за тиждень виявили близько 40 порушень ваги вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На під’їздах до Києва за тиждень зважили 203 вантажівки та виявили 36 порушень вагової норми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр організації дорожнього руху.
"За тиждень із 2 до 8 грудня п’ять наших вагових комплексів на під׳їздах до Києва зважили 203 вантажівки, виявивши 36 порушень допустимої норми навантаження", - сказано у повідомленні.
За даними Центру організації дорожнього руху, їхні співробітники цілодобово чергують у пунктах зважування: минулого тижня забезпечили 840 годин їхньої безперебійної роботи.
"Однак ми не маємо права самостійно зважувати авто. Співробітники Укртрансбезпеки, які мають такі повноваження, за тиждень сукупно пропрацювали у пунктах зважування лише близько 48 годин. Через це більшість часу пункти працювали вхолосту", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, у вересні набув чинності закон про штрафи за перевантажені фури.