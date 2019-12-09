На подъездах к Киеву за неделю обнаружили около 40 нарушений веса грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На подъездах к Киеву за неделю взвесили 203 грузовика и обнаружили 36 нарушений весовой нормы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
"За неделю со 2 по 8 декабря пять наших весовых комплексов на под съездах в Киев взвесили 203 грузовика, обнаружив 36 нарушений допустимой нормы нагрузки", - говорится в сообщении.
По данным Центра организации дорожного движения, их сотрудники круглосуточно дежурят в пунктах взвешивания: на прошлой неделе обеспечили 840 часов их бесперебойной работы.
"Однако мы не имеем права самостоятельно взвешивать авто. Сотрудники Укртрансбезопасности, которые имеют такие полномочия, за неделю совокупно проработали в пунктах взвешивания только около 48 часов. Из-за этого большинство времени пункты работали вхолостую", - добавляется в сообщении.
Напомним, в сентябре вступил в силу закон о штрафах за перегруженные фуры.