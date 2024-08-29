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На підступах до Києва працювала ППО - КМВА

На підступах до Києва працювала ППО - КМВА

Київ • УНН

 • 31427 перегляди

У Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. ППО працювала на підступах до столиці.

На підступах до Києва під час повітряної тривоги через загрозу ударних дронів працювала ППО, повідомили у КМВА, пише УНН.

Деталі

Як вказано, повітряна тривога у Києві була через загрозу ударних БпЛА для столиці.

"В області, на підступах до Києва працює ППО", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Наразі у Києві - відбій повітряної тривоги.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв

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