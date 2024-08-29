На подступах к Киеву работала ПВО - КГВА
Киев • УНН
В Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. ПВО работала на подступах к столице.
На подступах к Киеву во время воздушной тревоги из-за угрозы ударных дронов работала ПВО, сообщили в КГВА, пишет УНН.
Детали
Как указано, воздушная тревога в Киеве была из-за угрозы ударных БпЛА для столицы.
«В области, на подступах к Киеву работает ПВО», - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.
Сейчас в Киеве - отбой воздушной тревоги.
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