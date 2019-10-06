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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На парламентських виборах у Косово оголосили перші результати екзитполів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На сьомих парламентських виборах у Косово, згідно з першими повідомленнями, найбільше голосів отримали рух “Самовизначення” Альбіна Курті й Демократична спілка Косова, яку очолює Іса Мустафа. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

На парламентських виборах у Косово оголосили перші результати екзитполів

На виборчі дільниці прийшли 44% з-поміж 1,9 мільйона виборців. Вони обирали 120 депутатів, в тому числі 10 сербської національності. Своїх кандидатів висунули 25 партій та коаліцій. Голосування, за словами закордонних та місцевих спостерігачів, пройшло без значніших інцидентів й порушень процедури. Неофіційні результати будуть оприлюднені протягом ночі.

На думку оглядачів, причиною низької явки є економічна криза й те, що впродовж минулих 11 років усі уряди обвинувачували попередників у корупції, і жоден з них не вживав ефективних заходів проти порушників закону. Отож, більшість громадян упевнена, що політична еліта корумпована та що немає політичної сили, готової розпочати процес глибокої перебудови суспільства й економіки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Сербії: США чекають від нас визнання незалежності Косово

Косово проголосило незалежність від Сербії 2008 року в односторонньому порядку. Країну досі визнали понад 100 держав, насамперед більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами; не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Косово 89 зі 120 депутатів проголосували за саморозпуск парламенту.

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