На парламентских выборах в Косово объявили первые результаты экзит-полов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. На седьмых парламентских выборах в Косово, согласно первым сообщениям, больше всего голосов получили движение “Самоопределение” Альбина Курти и Демократический союз Косово, которую возглавляет Иса Мустафа. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
На избирательные участки пришли 44% из 1,9 миллиона избирателей. Они выбирали 120 депутатов, в том числе 10 сербской национальности. Своих кандидатов выдвинули 25 партий и коалиций. Голосование, по словам иностранных и местных наблюдателей, прошло без значительных инцидентов и нарушений процедуры. Неофициальные результаты будут обнародованы в течение ночи.
По мнению обозревателей, причиной низкой явки является экономический кризис и то, что в течение прошедших 11 лет все правительства обвиняли предшественников в коррупции, и ни один из них не принимал эффективные меры против нарушителей закона. Так, большинство граждан уверены, что политическая элита коррумпирована и что нет политической силы, которая готовой начать процесс глубокой перестройки общества и экономики.
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Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году в одностороннем порядке. Страну до сих пор признали более 100 государств, прежде всего большинство стран Запада, включая США; не признали независимость Сербия и Россия. Украина также не признала независимость Косово.
Напомним, в конце августа в Косово 89 из 120 депутатов проголосовали за самороспуск парламента.