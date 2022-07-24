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На острові Кюсю сталося виверження вулкана: оголошено евакуацію

На острові Кюсю сталося виверження вулкана: оголошено евакуацію

Київ • УНН

 • 184422 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. У Японії відбулося виверження вулкана Сакурадзіма на острові Кюсю. Японське метеорологічне агентство повідомило, що виверження сталося в неділю о 20.05 за місцевим часом, передає УНН.

Деталі

Повідомлень про пошкодження не надходило, але надходили повідомлення про те, що на відстані 2,5 км від вулкана сипалися вулканічні камені, повідомило громадське телебачення NHK.

Рівень небезпеки через виверження був підвищений до 5 найвищого, при цьому в деяких районах рекомендується евакуюватися.

Більшість міста Кагосіма знаходиться через затоку від вулкана, але деякі житлові райони в межах 3 км від кратера можуть бути евакуйовані, повідомляє NHK.

Додамо

Сакурадзіма є одним із найактивніших вулканів Японії, і виверження різної сили відбуваються регулярно. У 2019 році він викинув попіл на висоту 5,5 км.

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