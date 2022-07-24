На острове Кюсю произошло извержение вулкана: объявлена эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима на острове Кюсю. Японское метеорологическое агентство сообщило, что извержение произошло в воскресенье в 20:05 по местному времени, передает УНН.
Детали
Сообщений о повреждениях не поступало, но поступали сообщения о том, что в 2,5 км от вулкана сыпались вулканические камни, сообщило общественное телевидение NHK.
Уровень опасности из-за извержения был повышен до 5 наивысшего, при этом в некоторых районах рекомендуется эвакуироваться.
Большинство города Кагосимы находится через залив от вулкана, но некоторые жилые районы в пределах 3 км от кратера могут быть эвакуированы, сообщает NHK.
Добавим
Сакурадзима является одним из самых активных вулканов Японии, и извержения разной силы происходят регулярно. В 2019 году он выбросил пепел на высоту 5,5 км.