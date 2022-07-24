На острове Кюсю произошло извержение вулкана: объявлена эвакуация

Детали

Сообщений о повреждениях не поступало, но поступали сообщения о том, что в 2,5 км от вулкана сыпались вулканические камни, сообщило общественное телевидение NHK.

Уровень опасности из-за извержения был повышен до 5 наивысшего, при этом в некоторых районах рекомендуется эвакуироваться.

Большинство города Кагосимы находится через залив от вулкана, но некоторые жилые районы в пределах 3 км от кратера могут быть эвакуированы, сообщает NHK.

Добавим

Сакурадзима является одним из самых активных вулканов Японии, и извержения разной силы происходят регулярно. В 2019 году он выбросил пепел на высоту 5,5 км.