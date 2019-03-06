На окупованій Донеччині бойовики відслідковують кількість прихожан ПЦУ

Про такі випадки відеофіксації, які проводять люди у формі, розповідають самі священики ПЦУ.



“Телефонував до мене священик з одного храму і сказав, що протягом всього богослужіння біля храму стояли дві машини. На камеру чоловіки у формі знімали всіх парафіян, хто виходив і заходив. Він (священик – ред.) не міг розгледіти чи це були "поліцейські" чи "військовослужбовці", але все фіксувалось на камеру”, - розповів архієпископ.



Він зазначив, що такі випадки не поодинокі. Парафіян під час відвідин богослужіння знімали на камеру і при вході до іншого храму ПЦУ.



“І другий священик телефонував, що в цю неділю перед службою, як люди заходили в церкву на богослужіння, також була відеозйомка і знімали на камеру кількість людей, хто приходить”, - додав він.



До слова, на окупованій частині Донеччини у 36 парафіях ПЦУ служать три священика і два диякона.



Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донеччини з 1 березня окупанти планували повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.