На оккупированной Донецкой боевики отслеживают количество прихожан ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На территории временно оккупированной территории Донецкой области российские наемники проводят подсчет прихожан Православной церкви Украины, снимая на камеру кто именно и сколько людей приходят на богослужение в храмы ПЦУ. Об этом в комментарии журналиста УНН рассказал архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.
О таких случаях видеофиксации, которые проводят люди в форме, рассказывают сами священники ПЦУ.
"Звонил мне священник из одного храма и сказал, что в течение всего богослужения возле храма стояли две машины. На камеру мужчины в форме снимали всех прихожан, кто выходил и заходил. Он (священник - ред.) не мог разглядеть или это были "полицейские" или "военнослужащие", но все фиксировалось на камеру ", - рассказал архиепископ.
Он отметил, что такие случаи не единичны. Прихожан во время посещения богослужения снимали на камеру и при входе в другой храм ПЦУ.
"И второй священник звонил, что в это воскресенье перед службой, как люди заходили в церковь на богослужение, также была видеосъемка и снимали на камеру количество людей, кто приходит", - добавил он.
К слову, на оккупированной части Донецкой области в 36 приходах ПЦУ служат три священника и два диакона.
Напомним, на временно оккупированной территории Донетчины с 1 марта оккупанты планировали полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины.