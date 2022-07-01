На окупованих територіях лікарні забиті солдатами рф з самоскаліченням - Запорізька ОВА

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"За інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях лікувальні заклади переповнені російськими військовослужбовцями, які намагаються уникнути участі у так званій «спецоперації» шляхом самоскалічення. Натомість, роблять спроби незаконно залучити до війни на своїй стороні місцеве населення окупованих територій, роздаючи повістки та погрожуючи арештами", - йдеться у повідомленні у Telegram.

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Також вказано, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 33 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка. Надійшло 39 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Доповнення

Через спротив місцевих окупанти тягнуть у свої "адміністрації" людей з рф, повідомляли у Запорізькій ОВА.