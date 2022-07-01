На оккупированных территориях больницы забиты солдатами рф с самоувечьями - Запорожская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. На временно оккупированных территориях лечебные учреждения переполнены российскими военнослужащими из-за самоувечья, чтобы не воевать против Украины, сообщили в Запорожской ОВА, пишет УНН.
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"По информации украинской разведки, на временно оккупированных территориях лечебные заведения переполнены российскими военнослужащими, которые пытаются избежать участия в так называемой «спецоперации» путем самоувечья. При этом делают попытки незаконно привлечь к войне на своей стороне местное население оккупированных территорий, раздавая повестки и угрожая арестами", - говорится в сообщении Telegram.
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Также указано, что на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил 33 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка. Поступило 39 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
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Из-за сопротивления местных оккупанты тянут в свои "администрации" людей из рф, сообщали в Запорожской ОВА.