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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На одному зі шляхопроводів у Києві збираються обмежити рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Києві на 10 днів частково обмежать рух на шляхопроводі на вулиці Бойчука. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції столиці.

На одному зі шляхопроводів у Києві збираються обмежити рух

Так, з 20:00 (26 вересня) до 7:00 (7 жовтня) рух на шляхопроводі на вулиці Бойчука буде тимчасово частково обмежений.

"Під час виконання протиаварійних робіт буде обмежено рух на 1,5 смугах (у напрямку Видубичів)", - попередили у патрульній поліції, порадивши водіям враховувати цю інформацію при виборі маршруту руху.

Нагадаємо, 21 вересня на Борщагівському шляхопроводі, на якому проводилися ремонті роботи, відновили рух автотранспорту.

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