На одному зі шляхопроводів у Києві збираються обмежити рух
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Києві на 10 днів частково обмежать рух на шляхопроводі на вулиці Бойчука. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції столиці.
Так, з 20:00 (26 вересня) до 7:00 (7 жовтня) рух на шляхопроводі на вулиці Бойчука буде тимчасово частково обмежений.
"Під час виконання протиаварійних робіт буде обмежено рух на 1,5 смугах (у напрямку Видубичів)", - попередили у патрульній поліції, порадивши водіям враховувати цю інформацію при виборі маршруту руху.
Нагадаємо, 21 вересня на Борщагівському шляхопроводі, на якому проводилися ремонті роботи, відновили рух автотранспорту.