На одном из путепроводов в Киеве собираются ограничить движение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Киеве на 10 дней частично ограничат движение на путепроводе на улице Бойчука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу патрульной полиции столицы.
Так, с 20:00 (26 сентября) до 7:00 (7 октября) движение на путепроводе на улице Бойчука будет временно частично ограничено.
"Во время выполнения противоаварийных работ будет ограничено движение на 1,5 полосах (в направлении Выдубичей)", - предупредили в патрульной полиции, посоветовав водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.
Напомним, 21 сентября на Борщаговском путепроводе, на котором проводились ремонтные работы, восстановили движение автотранспорта.