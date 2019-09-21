Сьогодні відновлять рух автотранспорту на Борщагівському шляхопроводі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. На Борщагівському шляхопроводі в суботу, 21 вересня, відновлять рух автотранспорту. Про це УНН повідомили у пресслужбі КК “Київавтодор”.
“Для руху відкриють одну смугу в напрямку центру. А з центру — 2 смуги”, — йдеться в повідомленні.
Нині тривають останні підготовчі роботи до запуску руху. Упродовж тижня буде демонтовано 2 тимчасові трамвайні переїзди і з’єднано трамвайне полотно на шляхопроводі з тим, що поза його межами.
До 1 жовтня відновлять рух швидкісного трамвая.
Нагадаємо, починаючи з 19 вересня, щоранку з 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя будуть обмежувати, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух.