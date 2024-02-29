На Одещині триває відновлення багатоквартирного будинку, що постраждав внаслідок атаки рф в 2022 році
Київ • УНН
На Одещині триває відновлення багатоквартирного будинку, що постраждав внаслідок атаки рф в 2022 році
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області продовжує відбудову житлового будинку у Сергіївці, зруйнованого внаслідок ракетного удару по Одещині 1 липня 2022 року, передає УНН.
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"Виконуємо роботи з капітального ремонту дев'ятиповерхівки в Сергіївці. Продовжуємо виконувати демонтаж старої штукатурки, труб, дверей, люстр та світильників. Також розбираємо підлогу та прибираємо сміття.
Влаштовуємо міжкімнатні перегородки та стіни, розпочато сантехнічні роботи. Також прокладаємо зовнішню мережу електроживлення", - ідеться в повідомленні.
За проєктом передбачена комплексна відбудова будівлі, з виконанням зовнішнього та внутрішнього оздоблення, влаштуванням всіх основних інженерних комунікацій та підключення їх до мережі.
У службі відновлення нагадали, що, згідно з погодженим календарним графіком робіт, термін завершення відбудови - не пізніше листопада 2024 року.
Нагадаємо
Понад рік ситуація з відновлення Сергіївки фактично стояла на місці. У ситуацію був змушений втрутитися очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, який звернув увагу правоохоронців на цю ситуацію.
Як наслідок - за деякий час відбулася заміна підрядника, що виконував роботи з відновлення Сергіївки.