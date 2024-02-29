В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году
Киев • УНН
В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области продолжает восстановление жилого дома в Сергеевке, разрушенного в результате ракетного удара по Одесской области 1 июля 2022 года, передает УНН.
Детали
"Выполняем работы по капитальному ремонту девятиэтажки в Сергеевке. Продолжаем выполнять демонтаж старой штукатурки, труб, дверей, люстр и светильников. Также разбираем пол и убираем мусор.
Устраиваем межкомнатные перегородки и стены, начаты сантехнические работы. Также прокладываем наружную сеть электропитания", - говорится в сообщении.
По проекту предусмотрено комплексное восстановление здания, с выполнением внешней и внутренней отделки, устройством всех основных инженерных коммуникаций и подключения их к сети.
В службе восстановления напомнили, что, согласно согласованному календарному графику работ, срок завершения восстановления - не позднее ноября 2024 года.
Напомним
Более года ситуация по восстановлению Сергеевки фактически стояла на месте. В ситуацию был вынужден вмешаться глава Одесской ОВА Олег Кипер, который обратил внимание правоохранителей на эту ситуацию.
Как следствие - через некоторое время произошла замена подрядчика, выполнявшего работы по восстановлению Сергеевки.
В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году
В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году.
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