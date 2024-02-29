В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году.

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  7825 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  78048 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  105459 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  138022 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  154891 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  151475 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  150079 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144336 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  165148 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  180161 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году

В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 11:46  •  19603 просмотра

Read in English

В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области продолжает восстановление жилого дома в Сергеевке, разрушенного в результате ракетного удара по Одесской области 1 июля 2022 года, передает УНН.

Детали

"Выполняем работы по капитальному ремонту девятиэтажки в Сергеевке. Продолжаем выполнять демонтаж старой штукатурки, труб, дверей, люстр и светильников. Также разбираем пол и убираем мусор.

Устраиваем межкомнатные перегородки и стены, начаты сантехнические работы. Также прокладываем наружную сеть электропитания", - говорится в сообщении.

По проекту предусмотрено комплексное восстановление здания, с выполнением внешней и внутренней отделки, устройством всех основных инженерных коммуникаций и подключения их к сети.

В службе восстановления напомнили, что, согласно согласованному календарному графику работ, срок завершения восстановления - не позднее ноября 2024 года.

Напомним

Более года ситуация по восстановлению Сергеевки фактически стояла на месте. В ситуацию был вынужден вмешаться глава Одесской ОВА Олег Кипер, который обратил внимание правоохранителей на эту ситуацию.

Как следствие - через некоторое время произошла замена подрядчика, выполнявшего работы по восстановлению Сергеевки.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаЭкономика
odessaОдесса
На Одещині триває відновлення багатоквартирного будинку, що постраждав внаслідок атаки рф в 2022 році
Restoration of an apartment building damaged by a Russian attack in 2022 continues in Odesa region
Новости по теме

В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году

В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году.

Война •   •  19603 просмотра
В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году

Беспилотники никогда не заменят людей на поле боя - Буданов

По словам руководителя украинской разведки, беспилотники никогда не смогут полностью заменить солдат на поле боя и будут лишь поддерживать наземные войска.

Война •   •  16206 просмотра
Беспилотники никогда не заменят людей на поле боя - Буданов

"Все прекрасно": врач Байдена заявил, что здоровье президента США позволяет выполнять его обязанности

Врач Байдена заявил, что президент США остается в добром здравии и способен выполнять свои обязанности главы государства после того, как его ежегодный медицинский осмотр не выявил никаких новых проблем.

Новости Мира •   •  14474 просмотра
"Все прекрасно": врач Байдена заявил, что здоровье президента США позволяет выполнять его обязанности

В энергосистеме Украины третьи сутки профицит - излишки электроэнергии передаются в Польшу

Украина снова передает излишки электроэнергии в Польшу благодаря солнечной погоде и активным солнечным электростанциям.

Война •   •  15802 просмотра
В энергосистеме Украины третьи сутки профицит - излишки электроэнергии передаются в Польшу

Врага уничтожают сотнями, но они подтягивают резервы - Евлаш

Силы обороны ежедневно уничтожают сотни российских оккупантов, но их группировка остается примерно постоянной, поскольку враг подтягивает резервы.

Война •   •  13471 просмотра
Врага уничтожают сотнями, но они подтягивают резервы - Евлаш

Первая леди Украины встретилась с коррелевой-консортом Камилой

Супруга Президента Украины встретилась в Британии с коррелевой-консортом Камилой.

Политика •   •  15366 просмотра
Первая леди Украины встретилась с коррелевой-консортом Камилой

рф распространяет фейк, где якобы украинские бойцы расстреляли россиян, которые пытались сдаться в плен

российские Telegram-каналы распространяют фейковое видео, где украинские солдаты якобы расстреливают россиян, которые пытаются сдаться в плен.

Война •   •  15317 просмотра
рф распространяет фейк, где якобы украинские бойцы расстреляли россиян, которые пытались сдаться в плен

Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более 19,6 миллиарда долларов - Шмыгаль

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, культурный и туристический секторы Украины потеряли более $19,6 млрд из-за войны.

Война •   •  17214 просмотра
Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более 19,6 миллиарда долларов - Шмыгаль

В Мариуполе прогремела серия громких взрывов - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, сообщил советник городского головы.

Война •   •  16193 просмотра
В Мариуполе прогремела серия громких взрывов - Андрющенко

В российском сочи перевернулся "Панцирь-С1": видео

Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся во время сопровождения полицией в сочи, россия.

Новости Мира •   •  19917 просмотра
В российском сочи перевернулся "Панцирь-С1": видео