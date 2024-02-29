В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области продолжает восстановление жилого дома в Сергеевке, разрушенного в результате ракетного удара по Одесской области 1 июля 2022 года, передает УНН.

Детали

"Выполняем работы по капитальному ремонту девятиэтажки в Сергеевке. Продолжаем выполнять демонтаж старой штукатурки, труб, дверей, люстр и светильников. Также разбираем пол и убираем мусор.

Устраиваем межкомнатные перегородки и стены, начаты сантехнические работы. Также прокладываем наружную сеть электропитания", - говорится в сообщении.

По проекту предусмотрено комплексное восстановление здания, с выполнением внешней и внутренней отделки, устройством всех основных инженерных коммуникаций и подключения их к сети.

В службе восстановления напомнили, что, согласно согласованному календарному графику работ, срок завершения восстановления - не позднее ноября 2024 года.

Напомним

Более года ситуация по восстановлению Сергеевки фактически стояла на месте. В ситуацию был вынужден вмешаться глава Одесской ОВА Олег Кипер, который обратил внимание правоохранителей на эту ситуацию.

Как следствие - через некоторое время произошла замена подрядчика, выполнявшего работы по восстановлению Сергеевки.