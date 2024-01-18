На Одещині попередили екотеракт: Кіпер розповів деталі операції
Київ • УНН
СБУ затримала агента фсб, який готував екологічний теракт на Одещині. Головним завданням фігуранта було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер подякував співробітникам СБУ за оперативну роботу щодо попередження екологічного теракту на Одещині, передає УНН.
Я можу тільки подякувати співробітникам СБУ за їх роботу. Вони провели колосальну роботу
Зазначимо, що СБУ затримала агента фсб, який готував екологічний теракт на Одещині. Головним завданням фігуранта було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами.
Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони. За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.
За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку.
Для збору відомостей фігурант почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації "потрібних" об’єктів.
Коментуючи це, Кіпер констатував, що на Одещині є проблема з утилізацією небезпечних відходів. І ОВА працює над її вирішенням, додав він.
"Щодо відходів, на жаль, в Одеській області було кілька таких місць. Наприкінці жовтня ОВА провела кілька тендерів щодо утилізації цих відходів, які роками знаходилися у тих місцях, і створювали загрозу.
Ми досі працюємо над тим, щоб ці відходи перевезти на утилізацію і убезпечити життя наших громадян, І ситуація, яка склалася, показує, що ми рухаємося у правильному напрямку. Тому що через кілька днів після того, як ми оголосили тендер на утилізацію небезпечних відходів, було багато незадоволених активістів. Навіть представники ЗМІ нас критикували за те, що це не на часі. Але, як показала практика, це на часі, і такими речами нехтувати не потрібно", - повідомив він.