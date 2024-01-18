В Одесской области предупредили экотеракт: Кипер рассказал детали операции

Глава Одесской ОВА Олег Кипер поблагодарил сотрудников СБУ за оперативную работу по предупреждению экологического теракта в Одесской области, передает УНН.

Я могу только поблагодарить сотрудников СБУ за их работу. Они провели колоссальную работу - заявил он в эфире марафона "Единые новости".

Отметим, что СБУ задержала агента фсб, который готовил экологический теракт в Одесской области. Главной задачей фигуранта было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в частности склады и хранилища с пестицидами.

Также агент разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения Сил обороны. По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

По имеющимся данным, враг надеялся спровоцировать экологическое бедствие на территории региона и таким образом расшатать внутреннюю обстановку.

Для сбора сведений фигурант начал работать таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локации "нужных" объектов.

Комментируя это, Кипер констатировал, что в Одесской области есть проблема с утилизацией опасных отходов. И ОВА работает над ее решением, добавил он.

"По отходам, к сожалению, в Одесской области было несколько таких мест. В конце октября ОВА провела несколько тендеров по утилизации этих отходов, которые годами находились в тех местах, и создавали угрозу.

Мы до сих пор работаем над тем, чтобы эти отходы перевезти на утилизацию и обезопасить жизнь наших граждан, и ситуация, которая сложилась, показывает, что мы движемся в правильном направлении. Потому что через несколько дней после того, как мы объявили тендер на утилизацию опасных отходов, было много недовольных активистов. Даже представители СМИ нас критиковали за то, что это не ко времени. Но, как показала практика, это актуально, и такими вещами пренебрегать не нужно", - сообщил он.