На Одещині затримано військового, який планував продати гранати та тротил
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. В Одеській області військовослужбовець намагався продати військове майно, серед якого гранати та тротил. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Військовий намагався продати 11 гранат “Ф-1” та 12 гранат “РГД-5”, 12 бронежилетів та 12 касок, димові шашки та близько 5 кілограмів тротилу.
До цього йому вже вдалося продати гранати та бронежилет.
Наразі військового затримано та проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві затримано громадянина України за фактом керівництва та участі у терористичній організації та створення так званого “Розвідувального управління ДНР”.