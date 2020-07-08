На Одещині затримано військового, який планував продати гранати та тротил

Військовий намагався продати 11 гранат “Ф-1” та 12 гранат “РГД-5”, 12 бронежилетів та 12 касок, димові шашки та близько 5 кілограмів тротилу.

До цього йому вже вдалося продати гранати та бронежилет.

Наразі військового затримано та проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві затримано громадянина України за фактом керівництва та участі у терористичній організації та створення так званого “Розвідувального управління ДНР”.