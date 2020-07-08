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19 березня, 18:42 • 104807 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 151846 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 125862 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 139974 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 143147 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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19 березня, 07:49 • 128124 перегляди

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19 березня, 06:32 • 181902 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126063 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125609 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124412 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Одещині затримано військового, який планував продати гранати та тротил

На Одещині затримано військового, який планував продати гранати та тротил

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. В Одеській області військовослужбовець намагався продати військове майно, серед якого гранати та тротил. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Військовий намагався продати 11 гранат “Ф-1” та 12 гранат “РГД-5”, 12 бронежилетів та 12 касок, димові шашки та близько 5 кілограмів тротилу.

До цього йому вже вдалося продати гранати та бронежилет.

Наразі військового затримано та проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві затримано громадянина України за фактом керівництва та участі у терористичній організації та створення так званого “Розвідувального управління ДНР”.

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