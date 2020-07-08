В Одесской области задержан военный, планировавший продать гранаты и тротил
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Одесской области военнослужащий пытался продать военное имущество, среди которого гранаты и тротил. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Военный пытался продать 11 гранат "Ф-1" и 12 гранат "РГД-5", 12 бронежилетов и 12 касок, дымовые шашки и около 5 килограммов тротила.
До этого ему уже удалось продать гранаты и бронежилет.
Сейчас военного задержали, проводится досудебное расследование.
Напомним, в Киеве задержан гражданин Украины по факту руководства и участия в террористической организации и создании так называемого "Разведывательного управления ДНР".