На Одещині затримали дезертира-контрактника

Як розповіли правоохоронці, у жовтні 2017 року цей громадянин пішов служити за контрактом і був зарахований до списків особового складу частини, поставлений на всі види забезпечення та призначений на посаду старшого стрільця взводу охорони роти своєї військової частини.

“29 травня він мав повернутися з відпустки, але не повернувся і почав переховуватися та приховувати свою приналежність до ЗСУ. За даним фактом слідчим відділом Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області (за місцем проходження служби) було відкрито кримінальне провадження і, оскільки правопорушник є жителем Одеської області, правоохоронці міста Чорноморськ отримали ухвалу суду про дозвіл на його затримання з метою притягнення до відповідальності.В ході проведення розшукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції відстежили розшукуваного та затримали його біля власного дому. До цього він переховувався у своїх друзів та знайомих”, — повідомили правоохоронці.

Наразі чоловік направлений до міста Очаків, де місцевий суд обере йому запобіжний захід. Відзначимо, що згідно з Кримінальним кодексом України, подібне правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Він підозрюється у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 (дезертирство) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, у серпні співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримали на Кіровоградщині військовослужбовця Збройних Сил України, який перебував у розшуку з 2014 року.