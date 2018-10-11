В Одесской области задержали дезертира-контрактника

Как рассказали правоохранители, в октябре 2017 этот гражданин пошел служить по контракту и был зачислен в списки личного состава части, поставленный на все виды обеспечения и назначен на должность старшего стрелка взвода охраны роты своей воинской части.

"29 мая он должен был вернуться из отпуска, но не вернулся и начал скрываться и скрывать свою принадлежность к ВСУ. По данному факту следственным отделом Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области (по месту прохождения службы) был открыт уголовное производство и, поскольку правонарушитель является жителем Одесской области, правоохранители города Черноморск получили решение суда о разрешении на его задержание с целью привлечения к видповидальности. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции отследили разыскиваемого и задержали его возле собственного дома. До этого он скрывался у своих друзей и знакомых", - сообщили правоохранители.

Сейчас мужчина направлен в город Очаков, где местный суд изберет ему меру пресечения. Отметим, что согласно Уголовному кодексу Украины, подобное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Он подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством военной прокуратуры задержали на Кировоградщине военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который находился в розыске с 2014 года.