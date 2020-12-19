На Одещині у чоловіка вилучили партію "сумнівного" клею на понад 700 тис. гривень

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 78208 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 55793 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 59788 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 68850 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 91253 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 120836 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 205358 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213559 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184722 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174591 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 45324 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 62335 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 98748 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 68860 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 87010 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 78159 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 87758 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 246165 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 273001 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 358048 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 17283 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 17277 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 20036 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 20897 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 99200 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

На Одещині у чоловіка вилучили партію "сумнівного" клею на понад 700 тис. гривень

Київ • УНН

 • 14892 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прикордонники спільно з представниками Національної поліції на Одещині виявили та вилучили понад 100 тис. тюбиків клею сумнівного походження, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДПСУ.

На Одещині у чоловіка вилучили партію "сумнівного" клею на понад 700 тис. гривень

Так, повідомляється, що під час перевірки прикордонники разом із поліцейськими зупинили у прикордонні мікроавтобус "Фольксваген" української реєстрації під керуванням 20-річного громадянина України.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили вантаж клею без необхідних документів.

"Чоловік в автівці перевозив 203 ящики, у яких знаходилося понад 101 тис. тюбиків клею. Товар, попередня сума оцінки якого склала більше 710 тисяч гривень, вилучений, його походження встановлюється. Також у діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 227 КК України "Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції", - йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

Нагадаємо, раніше співробітники Держприкордонслужби спільно з іншими правоохоронними органами виявили велику партію кокаїну, що прибув до морського порту "Південний" і мав відправитись до ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52