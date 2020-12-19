На Одещині у чоловіка вилучили партію "сумнівного" клею на понад 700 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прикордонники спільно з представниками Національної поліції на Одещині виявили та вилучили понад 100 тис. тюбиків клею сумнівного походження, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДПСУ.
Так, повідомляється, що під час перевірки прикордонники разом із поліцейськими зупинили у прикордонні мікроавтобус "Фольксваген" української реєстрації під керуванням 20-річного громадянина України.
Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили вантаж клею без необхідних документів.
"Чоловік в автівці перевозив 203 ящики, у яких знаходилося понад 101 тис. тюбиків клею. Товар, попередня сума оцінки якого склала більше 710 тисяч гривень, вилучений, його походження встановлюється. Також у діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 227 КК України "Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції", - йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.
Нагадаємо, раніше співробітники Держприкордонслужби спільно з іншими правоохоронними органами виявили велику партію кокаїну, що прибув до морського порту "Південний" і мав відправитись до ЄС.