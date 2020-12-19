В Одесской области у мужчины изъяли партию "сомнительного" клея на более 700 тыс. гривен

Так, сообщается, что во время проверки пограничники вместе с полицейскими остановили в пограничной зоне микроавтобус "Фольксваген" украинской регистрации под управлением 20-летнего гражданина Украины.

Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили груз клея без необходимых документов.

"Мужчина в автомобиле перевозил 203 ящика, в которых находилось более 101 тыс. тюбиков клея. Продукт, предварительная сумма оценки которого составила более 710 тысяч гривен, изъят, его происхождение устанавливается. Также в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 227 УК Украины "Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Напомним, ранее сотрудники Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами выявили крупную партию кокаина, прибывшего в морской порт "Южный" и который должен был отправиться в ЕС.