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На Одещині суботу оголошено днем жалоби за загиблими через нічний ракетний удар

На Одещині суботу оголошено днем жалоби за загиблими через нічний ракетний удар

Київ • УНН

 • 101883 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Суботу, 2 липня, оголошено в Одеській області днем жалоби за загиблими в результаті нічного ракетного удару російськими літаками у Білгород-Дністровському районі. Про це повідомляє Одеська міська рада, передає УНН.

Цитата

"У зв'язку з трагедією, яка сталась через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації у Білгород-Дністровському районі Одеської області i призвела до загибелі людей. 2 липня 2022 року оголошено в області днем жалоби за загиблими", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у день жалоби на всій території Одеської області буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

Також рекомендовано утриматись від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

Доповнення

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня в Одеській області прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок, ще дві – в бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі.

Внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинуло 20 осіб (16 осіб – житловий будинок та 4 особи – база відпочинку, з них 1 дитина).

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