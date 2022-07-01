Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня в Одеській області прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок, ще дві – в бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі.
Ракетний удар по Одещині: кількість загиблих зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Одещині загинуло 20 мирних жителів. Про це повідомили у ДСНС, інформує УНН.
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"Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинуло 20 осіб (16 осіб – житловий будинок та 4 особи – база відпочинку, з них 1 дитина), постраждало 38 осіб (37 осіб – житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа – база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 осіб", – ідеться у повідомленні.
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Врятували вісьмох осіб: сімох з житлового будинку, серед них троє дітей, та одну з бази відпочинку.
Пошуково-рятувальні роботи тривають, на місці події працюють психологи ДСНС.
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