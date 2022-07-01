Ракетний удар по Одещині: кількість загиблих зросла до 20

Цитата

"Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинуло 20 осіб (16 осіб – житловий будинок та 4 особи – база відпочинку, з них 1 дитина), постраждало 38 осіб (37 осіб – житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа – база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 осіб", – ідеться у повідомленні.

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Врятували вісьмох осіб: сімох з житлового будинку, серед них троє дітей, та одну з бази відпочинку.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, на місці події працюють психологи ДСНС.

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