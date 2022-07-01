Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что одна ракета попала в девятиэтажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.
Ракетный удар по Одесской области: количество погибших возросло до 20
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В результате ракетного удара по Одесской области погибли 20 мирных жителей. Об этом сообщили в ГСЧС, информирует УНН.
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"По состоянию на 13:30 в результате ракетного удара в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области погибли 20 человек (16 человек – жилой дом и 4 человека – база отдыха, из них 1 ребенок), пострадало 38 человек (37 человек – жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек", – говорится в сообщении.
Добавим
Спасли восемь людей: семь из жилого дома, среди них трое детей, и одного из базы отдыха.
Поисково-спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работают психологи ГСЧС.
Напомним