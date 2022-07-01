В Одесской области суббота объявлена днем траура по погибшим из-за ночного ракетного удара
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Суббота, 2 июля, объявлена в Одесской области днем траура по погибшим в результате ночного ракетного удара российскими самолетами в Белгород-Днестровском районе. Об этом сообщает Одесский городской совет, передает УНН.
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"В связи с трагедией, которая произошла из-за ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области и привела к гибели людей. 2 июля 2022 года объявлены в области днем траура по погибшим", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в день траура на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.
Также рекомендуется воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.
Дополнение
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что одна ракета попала в девятиэтажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.
В результате ракетного удара в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области погибло 20 человек (16 человек – жилой дом и 4 человека – база отдыха, из них 1 ребенок).