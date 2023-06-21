На Одещині стартував збір врожаю: основна проблема – брак кадрів
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 21 червня. УНН. В Одеській області почалися жнива, які цього року відбуваються у складних умовах. Про те, як вирішити основні проблеми голова Одеської ОВА Олег Кіпер обговорив під час зустрічі з аграріями області, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОВА.
На зустрічі були присутні більше 90 агропідприємців з усієї області.
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«Усі розуміють в яких надскладних умовах доведеться працювати, але ми впораємося!
Одна з головних проблем - нестача рук. Гострий дефіцит сезонних кадрів: трактористів, комбайнерів. Звертаю увагу на цю проблему Центри зайнятості і бажаючих працювати - перевчитися ніколи не пізно.
Особисто займусь питанням бронювання аграріїв від мобілізації на період збору урожаю, аби не було формальних відмов. Також маємо врегулювати та систематизувати пересування вантажного транспорту, аби полегшити трафік.
Є ще низка нагальних питань, серед яких і зрошувальні системи, тому є над чим працювати!», - заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нагадаємо
В Одеській області розпочався збір урожаю. Загальна площа - більше 1 мільйона гектарів. Одеська область завжди була одним із найбільших хабів сільськогосподарської продукції в Україні. Незважаючи на агресію країни-терориста, регіон залишається лідером.