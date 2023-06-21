В Одесской области стартовал сбор урожая: основная проблема - нехватка кадров
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 21 июня. УНН. В Одесской области началась жатва, которая в этом году проходит в сложных условиях. О том, как решить основные проблемы глава Одесской ОВА Олег Кипер обсудил во время встречи с аграриями области, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.
На встрече присутствовали более 90 агропредпринимателей со всей области.
Цитата
«Все понимают в каких сверхсложных условиях придется работать, но мы справимся!
Одна из главных проблем - нехватка рук. Острый дефицит сезонных кадров: трактористов, комбайнеров. Обращаю внимание на эту проблему Центры занятости и желающих работать - переучиться никогда не поздно.
Лично займусь вопросом бронирования аграриев от мобилизации на период сбора урожая, чтобы не было формальных отказов. Также должны урегулировать и систематизировать передвижение грузового транспорта, чтобы облегчить трафик.
Есть еще ряд насущных вопросов, среди которых и оросительные системы, поэтому есть над чем работать!», - заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Напомним
В Одесской области начался сбор урожая. Общая площадь - более 1 миллиона гектаров. Одесская область всегда была одним из крупнейших хабов сельскохозяйственной продукции в Украине. Несмотря на агрессию страны-террориста, регион остается лидером.