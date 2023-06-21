В Одесской области стартовал сбор урожая: основная проблема - нехватка кадров

На встрече присутствовали более 90 агропредпринимателей со всей области.

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«Все понимают в каких сверхсложных условиях придется работать, но мы справимся!

Одна из главных проблем - нехватка рук. Острый дефицит сезонных кадров: трактористов, комбайнеров. Обращаю внимание на эту проблему Центры занятости и желающих работать - переучиться никогда не поздно.

Лично займусь вопросом бронирования аграриев от мобилизации на период сбора урожая, чтобы не было формальных отказов. Также должны урегулировать и систематизировать передвижение грузового транспорта, чтобы облегчить трафик.

Есть еще ряд насущных вопросов, среди которых и оросительные системы, поэтому есть над чем работать!», - заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Напомним

В Одесской области начался сбор урожая. Общая площадь - более 1 миллиона гектаров. Одесская область всегда была одним из крупнейших хабов сельскохозяйственной продукции в Украине. Несмотря на агрессию страны-террориста, регион остается лидером.