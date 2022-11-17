На Одещині рашисти завдали ракетний удар по інфраструктурі - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські війська завдали ракетний удар по інфраструктурі в Одеській області, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у четвер, 17 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України", - написав Марченко.
Він закликав жителів області перебувати в укриттях.
"Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!" - наголосив голова ОВА.
Доповнення
Повітряна тривога поширилася майже на всю Україну, окрім тимчасово окупованого Криму.