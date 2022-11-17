На Одещині рашисти завдали ракетний удар по інфраструктурі - голова ОВА

Цитата

"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України", - написав Марченко.

Він закликав жителів області перебувати в укриттях.

"Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!" - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Повітряна тривога поширилася майже на всю Україну, окрім тимчасово окупованого Криму.