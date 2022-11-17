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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 55406 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 71709 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 108922 перегляди

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31 березня, 15:02 • 138239 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 185862 перегляди

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31 березня, 12:29 • 202012 перегляди

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На Одещині рашисти завдали ракетний удар по інфраструктурі - голова ОВА

На Одещині рашисти завдали ракетний удар по інфраструктурі - голова ОВА

Київ • УНН

 • 282345 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські війська завдали ракетний удар по інфраструктурі в Одеській області, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у четвер, 17 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України", - написав Марченко.

Він закликав жителів області перебувати в укриттях.

"Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!" - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Повітряна тривога поширилася майже на всю Україну, окрім тимчасово окупованого Криму.

Українські Національні Новини

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